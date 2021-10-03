Согласно данным масшабной утечки документов Pandora Papers, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через оффшорные компании.

Источник: Слидство.Инфо

Детали: Проект Pandora Papers идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании. Им принадлежит более полутора тысяч объектов на общую сумму более 5,5 миллиардов долларов США.

В этом списке более 10 украинцев, скрывающих свои активы в Великобритании через оффшорные компании, зарегистрированные в таких юрисдикциях как Белиз и Британские Виргинские острова, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.

Как выяснили журналисты, при переходе студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США.

Через сеть связанных с президентом оффшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне – первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев.

Шефир через оффшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в столице Великобритании общей стоимостью более 5 миллионов долларов США.

При этом фирма, которая через ряд других оффшоров принадлежит Яковлеву, владеет квартирой в центре Лондона, в 10 минутах ходьбы от парламента. Согласно документам, которые проанализировали журналисты, стоимость этой квартиры составила более 2 миллионов долларов США.

Также через оффшорную фирму купила в кредит элитную квартиру дочь экс-главы АП Бориса Ложкина, Анастасия.

16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона за почти 4,6 миллиона долларов США.

Средства на недвижимость девушке заняла виргинская Future Definite Holdings Limited, компания ее собственного отца.

"2013-го, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: "хочу купить квартиру - могу ли я одолжить у вас деньги? Я заработаю и верну"... Надеюсь, что она вернет кредит в течение десяти лет", - рассказал Ложкин журналистам "Слидства.Инфо".

Ни компания под именем Future Definite Holdings, ни большая ссуда не были внесены в декларацию Ложкина ни за 2014-й, ни 2015-й. Однако форма и условия представления декларации в то время еще не предусматривали обязательного декларирования таких операций.

В перечне украинцев с британской недвижимостью также экс-совладелец "Приватбанка", дела о выводе и отмывания денег с которого расследуют в Украине и США, олигарх Геннадий Боголюбов. Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере девяти объектам недвижимости в Великобритании.

Имуществом в самом сердце Лондона владеет и украинский бизнесмен и бывший совладелец "Укрсиббанка" Александр Ярославский, и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа - Игорь Воронин.

На дочь бывшего председателя ЦИК и нардепа Сергея Кивалова, Татьяну, записано сразу пять объектов недвижимости в Лондоне. Цена трех объектов недвижимости составляла не менее 13,5 миллионов долларов США.

Вся она куплена через оффшорные компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, и в течение 1999-2003 годов. В это время Кивалов имел мандат народного депутата Украины.

Справка: Pandora Papers – это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слидство.Инфо".

Всего в Pandora Papers более полутора тысяч украинцев, среди которых олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты и даже звезды спорта и эстрады.