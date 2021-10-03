Документы подтвердили причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму – СМИ

Нардепу Александру Гереге до недавнего времени принадлежали оффшорные компании, связанные с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Источник: Слидство.Инфо со ссылкой на данные масштабной утечки документов Pandora Papers

Детали: Документы международных провайдеров определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний.

Все они принадлежали супругам Герегам через сеть оффшорных компаний, в частности через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования.

Оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний – Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Последняя владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К". Сеть представлена ​​четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью "Эпицентра".

Документы свидетельствуют о том, что Гереги через сеть фондов и фирм являлись бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги минимум до 2019-го.

Александр Герега на вопрос "Слидство.Инфо" ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет.

"Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был потерян после его оккупации и аннексии Российской Федерацией", - отметил нардеп.

Также Герега отрицает принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".

Справка: Pandora Papers – это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слидство.Инфо".

Всего в Pandora Papers более полутора тысяч украинцев, среди которых олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты и даже звезды спорта и эстрады.