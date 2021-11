Американский эсминец USS Porter начал переход в Черное море

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG78) приступил к переходу в Черное море.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на сообщение командования Шестого флота Военно-морских сил США

Дословно: "USS Porter (DDG 78) начал северный транзит в Черное море для совместных операций с союзниками и партнерами НАТО в регионе".

Детали: В Национальном центре управления обороной России в ответ заявили, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США.

BREAKING: #USSPorter (DDG 78) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/TSP5kg9FLE