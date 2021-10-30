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Американский эсминец USS Porter начал переход в Черное море

Суббота, 30 октября 2021, 14:26
Фото getty images

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG78) приступил к переходу в Черное море.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на сообщение командования Шестого флота Военно-морских сил США

Дословно: "USS Porter (DDG 78) начал северный транзит в Черное море для совместных операций с союзниками и партнерами НАТО в регионе".

Детали: В Национальном центре управления обороной России в ответ заявили, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США.

USS Porter регулярно заходит в Черное море. В феврале 2021 года он тренировался с украинскими ВМС.

Темы: Черное мореСША
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