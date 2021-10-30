Американский эсминец USS Porter начал переход в Черное море
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG78) приступил к переходу в Черное море.
Источник: "Европейская правда" со ссілкой на сообщение командования Шестого флота Военно-морских сил США
Дословно: "USS Porter (DDG 78) начал северный транзит в Черное море для совместных операций с союзниками и партнерами НАТО в регионе".
Детали: В Национальном центре управления обороной России в ответ заявили, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США.
BREAKING: #USSPorter (DDG 78) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/TSP5kg9FLE— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) October 29, 2021
USS Porter регулярно заходит в Черное море. В феврале 2021 года он тренировался с украинскими ВМС.