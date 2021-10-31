Зеленский и Санду обсудили ситуацию с энергетикой в Украине и Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Молдовы Маей Санду возможны направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Источник: сообщение на сайте Офиса президента, которое приводит "Европейская правда"

Детали: "Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", — говорится в заявлении.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Кроме того, Зеленский обсудил с Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.

Напомним: