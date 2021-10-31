Зеленский и Санду обсудили ситуацию с энергетикой в Украине и Молдове
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Молдовы Маей Санду возможны направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.
Источник: сообщение на сайте Офиса президента, которое приводит "Европейская правда"
Детали: "Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", — говорится в заявлении.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.
Кроме того, Зеленский обсудил с Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.
Напомним:
- 29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.
- Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна "Газпром" по цене $450 за тысячу кубометров, затем цена будет падать в зависимости от цены газа на биржах.