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Зеленский и Санду обсудили ситуацию с энергетикой в Украине и Молдове

Воскресенье, 31 октября 2021, 10:24
Майя Санду, Фото AFP/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Молдовы Маей Санду возможны направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Источник: сообщение на сайте Офиса президента, которое приводит "Европейская правда"

Детали: "Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", — говорится в заявлении.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Кроме того, Зеленский обсудил с Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.

Напомним:

  • 29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.
  • Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна "Газпром" по цене $450 за тысячу кубометров, затем цена будет падать в зависимости от цены газа на биржах.

Темы: ЗеленскийМолдоваУкраинаэнергетика
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