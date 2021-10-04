Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних

В воскресенье, 3 октября, в Черниговской области четырем задержанным, среди которых трое несовершеннолетних, сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.

Источник: руководитель Черниговской окружной прокуратуры области Павел Герасименко, Общественное

Детали: По словам Герасименко 2 октября задержали 4 мужчин, третий из которых несовершеннолетние.

Прямая речь: "Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц".

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