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Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних

Понедельник, 4 октября 2021, 00:26
Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних
Фото: НП

В воскресенье, 3 октября, в Черниговской области четырем задержанным, среди которых трое несовершеннолетних, сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.

Источник: руководитель Черниговской окружной прокуратуры области Павел Герасименко, Общественное

Детали: По словам Герасименко 2 октября задержали 4 мужчин, третий из которых несовершеннолетние.

Прямая речь: "Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц".

Предыстория:

  • Полиция устанавливает обстоятельства ночного инцидента в одном из супермаркетов в Чернигове, в результате которого погиб полицейский, еще один был госпитализирован, открыто производство по факту умышленного убийства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черниговская областьубийствополиция
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