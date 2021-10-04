Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних
Понедельник, 4 октября 2021, 00:26
В воскресенье, 3 октября, в Черниговской области четырем задержанным, среди которых трое несовершеннолетних, сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.
Источник: руководитель Черниговской окружной прокуратуры области Павел Герасименко, Общественное
Детали: По словам Герасименко 2 октября задержали 4 мужчин, третий из которых несовершеннолетние.
Прямая речь: "Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц".
Предыстория:
- Полиция устанавливает обстоятельства ночного инцидента в одном из супермаркетов в Чернигове, в результате которого погиб полицейский, еще один был госпитализирован, открыто производство по факту умышленного убийства.