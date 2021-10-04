Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийство оппозиционеров

Понедельник, 4 октября 2021, 00:59
Фото: Government of Georgia

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что експрезидент Михаил Саакашвили готовил провокации и даже "ликвидацию нескольких оппозиционных лидеров".

Источник: Гарибашвили, цитирует Интерфакс-Украина, Грузия Онлайн, Radiotavisupleba.ge

Прямая речь: "У нас сегодня очень хорошие, братские отношения с Украиной. Саакашвили, тем более в тюрьме, не станет причиной ухудшения наших межгосударственных отношений".

"Очень жаль, что этот человек в течение девяти лет был нашим президентом. Если он хочет вернуться в Украину, то может это сделать через шесть лет после выполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда".

"Саакашвили планировал 3 октября собрать в Тбилиси в 10 000 своих сторонников для протеста якобы сфальсифицированных властью местных выборов и в это время неожиданно появиться в толпе. После того как полиции пришлось бы его задерживать, по одной из версий была предусмотрена ликвидация нескольких оппозиционных лидеров, чтобы возложить ответственность за это на действующую власть со всеми последствиями для Грузии".

"Это больной человек поверил, и мы тоже убедили его в том, что ситуация в Грузии бесконтрольная, и он смог бы осуществить задуманное".

Детали: По словам Гарибашвили, "Саакашвили, осознает свое плачевное состояние в грузинской тюрьме, сегодня вспомнил о своем украинском гражданстве и требует своего возвращения в Украину".

Он считает, что арестом Саакашвили была предотвращена очень большая провокация.

Напомним: Михаил Саакашвили пересек границу Грузии, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера.

Темы: СаакашвилиГрузия
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПоявилось новое видео задержания Саакашвили в Грузии

"Слуги народа" удалили Разумкова из своих чатов

обновленоРада определилась, когда будет увольнять Разумкова

"Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в завладении банковской тайной

Восемь областей Украины - в "оранжевой" карантинной зоне

Нардепы отстранили Разумкова от ведения заседаний Рады

Все новости...
Саакашвили
Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию
В Грузии объявили результаты выборов: правящая партия победила движение Саакашвили
Зеленский собирается добиваться возвращения Саакашвили в Украину
Последние новости
15:34
В Украине будет бушевать ветер
15:33
ЕС пока не планирует исключать Украину из "зеленого списка" - СМИ
15:32
Министр финансов неприятно удивлен конфликтом госбанка со "Схемами"
15:31
документВ Киеве усилили карантин: граждан будут принимать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом
15:19
"Неотложная угроза для США": Facebook игнорировал вред обществу ради прибыли
15:02
Директор киевской школы судится с Кабмином из-за принудительной вакцинации учителей
14:53
Топливный кризис в Британии: всего 27 водителей из ЕС согласились приехать на помощь
14:43
Стефанчук закрыл заседание Рады, кивая на отсутствие повестки дня
14:35
видеоПоявилось новое видео задержания Саакашвили в Грузии
14:29
Минцифры планирует добавить в "Дию" новые ковид-документы
Все новости...