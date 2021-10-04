Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийство оппозиционеров

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что експрезидент Михаил Саакашвили готовил провокации и даже "ликвидацию нескольких оппозиционных лидеров".

Источник: Гарибашвили, цитирует Интерфакс-Украина, Грузия Онлайн, Radiotavisupleba.ge

Прямая речь: "У нас сегодня очень хорошие, братские отношения с Украиной. Саакашвили, тем более в тюрьме, не станет причиной ухудшения наших межгосударственных отношений".

"Очень жаль, что этот человек в течение девяти лет был нашим президентом. Если он хочет вернуться в Украину, то может это сделать через шесть лет после выполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда".

"Саакашвили планировал 3 октября собрать в Тбилиси в 10 000 своих сторонников для протеста якобы сфальсифицированных властью местных выборов и в это время неожиданно появиться в толпе. После того как полиции пришлось бы его задерживать, по одной из версий была предусмотрена ликвидация нескольких оппозиционных лидеров, чтобы возложить ответственность за это на действующую власть со всеми последствиями для Грузии".

"Это больной человек поверил, и мы тоже убедили его в том, что ситуация в Грузии бесконтрольная, и он смог бы осуществить задуманное".

Детали: По словам Гарибашвили, "Саакашвили, осознает свое плачевное состояние в грузинской тюрьме, сегодня вспомнил о своем украинском гражданстве и требует своего возвращения в Украину".

Он считает, что арестом Саакашвили была предотвращена очень большая провокация.

Напомним: Михаил Саакашвили пересек границу Грузии, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера.