Ахметов регистрировал оффшорные компании для "владения самолетом как у Путина" – СМИ

Документы Pandora Papers свидетельствуют о том, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, оффшорную компанию богатого в Украине человека, Рината Ахметова.

Источник: Слидство.Инфо со ссылкой на данные масштабной утечке документов Pandora Papers

Детали: Правда, 26 октября 2015 года в ответ на запрос регулятора, международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года.

В комментарии "Слидству.Инфо" пресс-служба SCM отрицает зафиксирован в Pandora Papers факт расследования.

"В одной из наших компаний на BVI не было возбуждено никаких расследований и не выдвигались никакие обвинения ни в 2015 году, ни в любое время до сих пор", - сообщила Владислава Дармостук, пресс-секретарь "Систем Кэпитал Менеджмент".

Из документов провайдеров, доступных журналистам, точно также известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов "хорошо известный клиент" и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на приобретение элитного самолета.

"Очень срочно", - говорится в теме письма, касается богатого украинца, олигарха Рината Ахметова. Документ адресован провайдеру на Британских Виргинских островах, Trident Trust.

Представители Ахметова настаивают на срочной регистрации двух новых оффшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.

"Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust - "Слидство.Инфо"), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту", - говорится в письме от 29 октября 2014 года.

Провайдеры берут заказы хорошо известного клиента в тот же день.

Целью регистрации новых компаний юристы указывают "владения самолетом".

Уже через два месяца, 16 декабря 2014, одна из этих компаний-оболочек успешно получает кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM.

Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50 млн долларов США.

Аналогичным самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.

Украинские медиа неоднократно сообщали о курсировании дорогостоящей обновки Ахметова "как у Путина" между Киевом и Италией, регулярные визиты во Францию, Лондон и Женеву.

Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о его связи с Полом Манафортом, которого тогда расследовал Департамент юстиции США на предмет уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Из показаний в судебном деле Манафорта известно, что одним из источников доходов политического консультанта за время его работы в Украине был в частности олигарх Ринат Ахметов.

"Trident Trust не обсуждает своих клиентов с медиа", - сообщил провайдер в ответ на вопрос журналистов относительно мотивов дальнейшего сотрудничества с самым богатым человеком в Украине.

Именно Ахметов, по сообщениям западных СМИ, представил Пола Манафорта в то время кандидату в президенты Украины Виктору Януковичу. Результатом этого знакомства стало десятилетнее сотрудничество и победа Януковича на президентских выборах 2010 года.

За работу в Украине Манафорт получил более 60 млн долларов через офшоры – впоследствии его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. В конце 2020 года президент США помиловал политтехнолога.

Справка: Pandora Papers – это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слидство.Инфо".

Всего в Pandora Papers более полутора тысяч украинцев, среди которых олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты и даже звезды спорта и эстрады.

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