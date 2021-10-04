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У Зеленского прокомментировали оффшорное расследование: Тогда бизнес так защищался

Понедельник, 4 октября 2021, 13:21
У Зеленского прокомментировали оффшорное расследование: Тогда бизнес так защищался
Офис президента. фото с Facebook ОП

В Офисе президента уверяют, что нынешний глава государства Владимир Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних годов объясняют "особенностями рынка" тех времен.

Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На мой взгляд, необходимо объективно оценивать любую информацию. В "оффшорном" материале, уточню, речь идёт о бизнес-событиях 2012 года и ранее. О бизнесе, который кстати, совершенно никогда не был связан с государственными финансами или государственными административными возможностями.

Весьма показательно, что журналисты не "накопали" вообще ничего за период после инаугурации в 2019 году. Это абсолютно чётко свидетельствует, что президент Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства".

Детали: Так советник президента прокомментировал расследование об оффшорных схемах, обнародованное накануне изданием "Слідство Info".

По мнению Подоляка, расследование о ранних периодах существования бизнеса Квартала содержит "массу предположений, допущений и конспирологических привязок".

По его словам, практически в полном объёме всё это уже озвучивалось во время предвыборной кампании 2019 года, оппонентом Зеленского Петром Порошенко.

Прямая речь: "Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным. Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко.

Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием было – юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников".

Детали: Подоляк утверждает, что после того времени и по мере реформирования государства бизнес избавляется от старых средств защиты как от избыточных, а все бизнес-практики "Студии Квартал 95", мол, были и остаются прозрачными и "белыми". Соответственно, юридических претензий по ним никогда не было и быть не может, заявляет советник президента.

По словам Подоляка, попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории "Приватбанка" также не основаны на фактах и являются чистой конспирологией.

Он указывает на то, что обвинения лиц, связанных с "Приватбанком" в махинациях, датируются временем от 2008 года, но "реальный процессуальный результат расследований был достигнут только после смены власти в 2019 году и благодаря политическому лидерству Владимира Зеленского".

Что предшествовало: В результате новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, стали доступны документы Pandora Papers.

В расследовании "Слідство Info" шла речь о том, что документы частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

Отмечалось, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский безвозмездно передал свою долю в оффшорной компании Сергею Шефиру, который сейчас является советником главы государства.

Украинская правда

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Темы: оффшорыОфис президентаЗеленскийКоломойский
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