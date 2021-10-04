Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В киевском хостеле задержали боевика

Понедельник, 4 октября 2021, 15:41
В киевском хостеле задержали боевика
Задержанный в Киеве боевик (фото пресс-центра СБУ)

Служба безопасности Украины задержала разведчика боевиков ОРДО, который в 2014 году добивал раненых в бою украинских военных.

Источник: сайт СБУ

Детали: Мужчину задержали в ходе спецоперации в одном из хостелов Киева, куда он прибыл из оккупированного Россией Крыма.

Установлено, что боевик является жителем оккупированного Донецка. В 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и входил в состав группировки "Оплот".

Среди прочего в 2014 году занимался тем, что добивал раненых в бою военных АТО.

Кроме того, злоумышленник проводил разведку для осуществления артобстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Его арестовали и сообщили о подозрении.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
Все новости...
Реклама: