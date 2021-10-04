В киевском хостеле задержали боевика
Понедельник, 4 октября 2021, 15:41
Служба безопасности Украины задержала разведчика боевиков ОРДО, который в 2014 году добивал раненых в бою украинских военных.
Источник: сайт СБУ
Детали: Мужчину задержали в ходе спецоперации в одном из хостелов Киева, куда он прибыл из оккупированного Россией Крыма.
Установлено, что боевик является жителем оккупированного Донецка. В 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и входил в состав группировки "Оплот".
Среди прочего в 2014 году занимался тем, что добивал раненых в бою военных АТО.
Кроме того, злоумышленник проводил разведку для осуществления артобстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
Его арестовали и сообщили о подозрении.
Украинская правда