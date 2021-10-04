В киевском хостеле задержали боевика

Служба безопасности Украины задержала разведчика боевиков ОРДО, который в 2014 году добивал раненых в бою украинских военных.

Источник: сайт СБУ

Детали: Мужчину задержали в ходе спецоперации в одном из хостелов Киева, куда он прибыл из оккупированного Россией Крыма.

Установлено, что боевик является жителем оккупированного Донецка. В 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и входил в состав группировки "Оплот".

Среди прочего в 2014 году занимался тем, что добивал раненых в бою военных АТО.

Кроме того, злоумышленник проводил разведку для осуществления артобстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Его арестовали и сообщили о подозрении.