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Украинский консул попал к задержанному в Грузии Саакашвили

Понедельник, 4 октября 2021, 17:04
Украинский консул попал к задержанному в Грузии Саакашвили
фото: ФБ Саакашвили

Украинский консул 4 октября посетил задержанного в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили, который голодает и скорее всего откажется от экстрадиции в Украину.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь: "Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии.

Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал".

Детали: По словам Николенко, МИД и посольство Украины в Тбилиси предоставляют Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.

Консул также взаимодействует с его адвокатами.

Предыстория:

  • По данным СМИ, Саакашвили въехал в Грузию, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера. Помог ему пересечь границу грузин Элгуджа Цомая, который и был водителем грузовика. Позднее Саакашвили был арестован в квартире Цомаи.
  • Его задержали в Тбилиси 1 октября, но официальные обвинения в нарушении границы ему пока не предъявлены.
  • Бывший президент прибыл в Грузию накануне местных выборов, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта" - 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михаила Саакашвили - 30,7%.
  • Результат выборов вполне приемлем для правящей партии. По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власть должна была согласиться на проведение досрочных парламентских выборов.
  • Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, а он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.
  • Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.
  • При этом Грузия не намерена выдавать Киеву своего экс-президента.

Узнать больше: Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращение Саакашвили.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиГрузияМИДУкраина
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