Украинский консул попал к задержанному в Грузии Саакашвили
Понедельник, 4 октября 2021, 17:04
Украинский консул 4 октября посетил задержанного в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили, который голодает и скорее всего откажется от экстрадиции в Украину.
Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УП
Прямая речь: "Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии.
Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал".
Детали: По словам Николенко, МИД и посольство Украины в Тбилиси предоставляют Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.
Консул также взаимодействует с его адвокатами.
Предыстория:
- По данным СМИ, Саакашвили въехал в Грузию, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера. Помог ему пересечь границу грузин Элгуджа Цомая, который и был водителем грузовика. Позднее Саакашвили был арестован в квартире Цомаи.
- Его задержали в Тбилиси 1 октября, но официальные обвинения в нарушении границы ему пока не предъявлены.
- Бывший президент прибыл в Грузию накануне местных выборов, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта" - 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михаила Саакашвили - 30,7%.
- Результат выборов вполне приемлем для правящей партии. По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власть должна была согласиться на проведение досрочных парламентских выборов.
- Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, а он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.
- Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.
- При этом Грузия не намерена выдавать Киеву своего экс-президента.
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Украинская правда