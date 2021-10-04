Украинский консул попал к задержанному в Грузии Саакашвили

Украинский консул 4 октября посетил задержанного в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили, который голодает и скорее всего откажется от экстрадиции в Украину.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь: "Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии.

Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал".

Детали: По словам Николенко, МИД и посольство Украины в Тбилиси предоставляют Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.

Консул также взаимодействует с его адвокатами.

Предыстория:

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