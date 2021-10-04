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"Схемы" сообщили о нападении на их съемочную группу во время интервью с главой госбанка

Понедельник, 4 октября 2021, 23:52
фото схемы

На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

Журналисты сообщают, что сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью.

Сотрудники банка запрещали снимать все это на телефон, а также не позволяли покинуть помещение. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Напомним В феврале 2020 года Мецгер выиграл конкурс на должность нового председателя правления государственного "Укрэксимбанка".

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Темы: банки
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