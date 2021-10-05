Эффективность Pfizer против COVID-19 вдвое падает через полгода — исследование

Эффективность вакцины Pfizer Inc / BioNTech в предотвращении заражения COVID-19 снижается до 47% с 88% через шесть месяцев после второй дозы.

Источник: данные, ранее опубликованные в медицинском журнале Lancet, Reuters

Детали: Исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente (американская сеть здравоохранения - УП) изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек, которые были членами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря 2020 года - когда вакцина впервые стала доступной - по август 2021 года.

Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализаций и смертей оставалась высокой - 90% - в течение как минимум шести месяцев, даже против очень заразного "Дельта"-варианта.

Эффективность вакцины против варианта "Дельта" составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.

Данные позволяют предположить, что снижение связано с уменьшением эффективности, а не с более заразными вариантами.

Напомним: 4 октября Европейский агентство по лекарственным средствам (EMA) приняло положительное решение о применении третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech через шесть месяцев после второй дозы.