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В КГГА говорят, что только готовятся усиливать карантин

Вторник, 5 октября 2021, 18:38
В КГГА говорят, что только готовятся усиливать карантин
фото: КГГА

В КГГА отмечают, что Киев готовится к возможному усилению карантина, но пока посетителям госадминистраций, ЦНАП, предприятий и организаций не нужен COVID-сертификат или ПЦР-тест, поскольку столица в "желтой" зоне.

Источник: КГГА

Детали: В мэрии столицы отреагировали на Протокол №15, которым на заседании ковидного штаба приняли необходимости людям от 18 лет иметь ковид-сертификат или отрицательный ПЦР-тест во всех предприятиях и организациях столицы, независимо от формы собственности.

В мэрии отмечают, что якобы этот протокол "не устанавливает дополнительных ограничений для городских учреждений, а подчеркивает необходимость выполнения требований постановления Кабмина".

Дословно: "Киев готовится к возможному усилению карантина в случае установления на территории города "оранжевого" или "красного" уровня эпидемической опасности...

Пока столица остается в "желтой" зоне, и основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. Но мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦНАП, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID сертификатов или отрицательных тестов на COVID".

Предыстория: 5 октября стало известно, что Киевская администрация усилила карантинные мероприятия в столице – начиная с 5 октября посетителей в госадминистрациях, ЦНАПах, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, будут принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

Об этом сообщила Соломенская РГА. Потом сообщение удалили.

Украинская правда

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Темы: КиевКГГАкарантинкоронавирус
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