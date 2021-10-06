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COVID: Украина — четвертая в мире по суточной смертности

Среда, 6 октября 2021, 05:19

За сутки 4 сентября в мире обнаружили 410 268 больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 94 811 случаев, в Великобритании - 33 869, в Турции - 29 802.

В РФ - 25 110 случаев, в Бразилии - 20 528.

Украина с 9846 случаями на 10 месте в мире между Таиландом и Филиппинами. В Европе Украина четвертая.

7469 людей в мире за сутки умерли. Украина по этому показателю на 4 месте в мире (317 умерших) и на втором - в Европе.

 

Напомним: 4 октября в Украине зафиксировали 9846 случаев коронавирусной болезни и 317 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1881 человека, выздоровели 4229 человек.

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Темы: коронавирус
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