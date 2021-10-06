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Несколько областей могут стать "красными" в ближайшие дни – Шмыгаль

Среда, 6 октября 2021, 13:29
фото: Ельдар Сарахман, УП

Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону распространения коронавируса.

Источник: заседание Кабмина

Прямая речь: "В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону.

Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы".

Детали: При этом он не уточнил, о каких именно областях идет речь.

В то же время, по данным Минздрава, по состоянию на 6 октября, в Украине 11 областей соответствуют показателям "оранжевой" зоны карантина: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.

 

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе регионов в "красную" зону на заседании 8 октября.

По словам Шмыгаля, бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.

Премьер добавил, что у работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид сертификатов.

В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

На начало этой недели почти 81% работников школ привились по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой" зоне.

Напомним: С 23 сентября по всей территории Украины был введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантин стал жестче.

Ранее в новости ошибочно было указано, что речь идет о 3 областях. В то же время, высокий уровень госпитализаций и случаев заболевания в Харьковской области. На Херсонщине растет уровень и динамика заболевания на коронавирус.

В Запорожской и Донецкой областях растет уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

В KSE прогнозируют, что к "красной" зоны попадут: Харьковская, Херсонская и Запорожская области.

Украинская правда
Темы: карантинCovid-2019коронавирус
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