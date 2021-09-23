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Украина в "желтой зоне" эпидопасности: какие правила действуют теперь

Четверг, 23 сентября 2021, 08:48
Украина в желтой зоне эпидопасности: какие правила действуют теперь

С начала суток 23 сентября по всей территории Украины введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантинные ограничения стали жестче.

Источник: решение комиссии ТЭБ и ЧС от 21 сентября

Детали При "желтой зоне" на всей территории страны запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории;
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров более, чем 1 человек на 10 кв м.

В "желтой зоне" отсутствуют ограничения для работы общественного транспорта и по времени работы заведений.

Следует обязательно соблюдать масочный режим и физическую дистанцию в 1,5 м.

 

Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствии коронавируса или перенесенной болезни, заявлял ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Школы будут работать оффлайн, если 80% педагогов вакцинированы против коронавируса. Если эта норма не соблюдена, то школа переходит в онлайн-режим.

При этом документом о вакцинации будет служить и "желтый" сертификат (о получении первой дозы вакцины против коронавируса), и "зеленый" сертификат (о прохождении полного курса прививок обеими дозами).

"Учебный процесс будет продолжен. Там, где учителя не успели вакцинироваться, обучение будет происходить дистанционно. Садики работают. Специальные учебные заведения работают. Младшие классы с 1-го по 4-й учатся очно", – говорил Шмыгаль 22 сентября.

"И также вступит в силу приказ МОЗ об обязательной вакцинации определенных категорий профессий", – анонсировал он.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинCovid-2019коронавирус
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