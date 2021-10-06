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Кабмин выделил 25 миллионов на пропаганду вакцинации от коронавируса

Среда, 6 октября 2021, 14:04
Кабмин выделил 25 миллионов на пропаганду вакцинации от коронавируса
фото: pixabay

Кабинет министров выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на решение, принятое на заседании правительства в среду

Детали: В частности, Кабмин выделил эти деньги Министерству культуры и информационной политики, которое и должно заняться пропагандой.

Отмечается, что кампания будет направлена на информирование населения о важности вакцинации, местах расположения пунктов вакцинации, нововведениях в законодательстве.

Напомним: По состоянию на 6 октября в Украине против Covid-19 привили 7,3 млн человек. Полностью иммунизированы – 5,9 млн человек.

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Темы: вакцинацияКабинет министровденьгипропаганда
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