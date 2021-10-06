Кабмин выделил 25 миллионов на пропаганду вакцинации от коронавируса
Среда, 6 октября 2021, 14:04
Кабинет министров выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на решение, принятое на заседании правительства в среду
Детали: В частности, Кабмин выделил эти деньги Министерству культуры и информационной политики, которое и должно заняться пропагандой.
Отмечается, что кампания будет направлена на информирование населения о важности вакцинации, местах расположения пунктов вакцинации, нововведениях в законодательстве.
Напомним: По состоянию на 6 октября в Украине против Covid-19 привили 7,3 млн человек. Полностью иммунизированы – 5,9 млн человек.