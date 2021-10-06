Подозрение Труханову и Ко: в незаконной схеме завладения землей и средствами фигурируют 16 человек

Труханов и Галантерник фигурируют в деле о махинациях с землей. коллаж УП

В уголовном деле о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками Одессы, в котором мэру Геннадию Трухановом вручено уведомление о подозрении, фигурируют 16 человек.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно НАБУ: "В целом следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений".

Детали: В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов эти лица разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для ее дальнейшей застройки.

В результате незаконных действий за указанный период шесть земельных участков общей площадью 15,9 га перешло в частную собственность. Кроме того, из местного бюджета незаконно потрачено 131 млн гривен.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн гривен, сообщают антикорупционщики.

Указано, что на данный момент прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы, мэру Одессы и еще трем чиновникам Одесского городского совета.

Что предшествовало: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела НАБУ и САП по делу о завладении землей в Одессе.

Среди подозреваемых - действующий мэр Одессы Геннадий Труханов и, по данным источника УП, - известный одесский бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.