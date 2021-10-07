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"Батькивщина" объяснила, почему голосовала со "слугами" за отставку Разумкова: не было выбора

Четверг, 7 октября 2021, 13:46
Батькивщина объяснила, почему голосовала со слугами за отставку Разумкова: не было выбора
фото: Дмитрия Ларина УП

В ВО "Батькивщина" заявили, что поддержали отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, потому что он 2 года представлял монобольшинство и провел законы, против которых выступала фракция Юлии Тимошенко.

Источник: заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в комментарии УП

Прямая речь: "Это вопрос, будет ли дальше существовать этот парламент и монобольшинство, и будет ли дальше существовать этот парламент, который провел решение о так называемом референдуме, игорный бизнес, распродажу земли... Это все делал этот парламент.

Я сейчас не о Разумкове, а о том, что парламентское большинство, которое представлял Разумков, проводило два года такую ​​политику. Мы не можем иначе.

Если бы мы могли сменить правительство, добиться отставки премьера, ключевых министров. Мы не можем этого сделать, поэтому здесь ничего удивительного нет.

Когда вы задаете вопрос, почему мы голосуем за отставку спикера-представителя монобольшинства, мне кажется, что этот вопрос надо задавать монобольшинству. Это их первый номер".

Детали: Нардеп заверил, что "Батькивщина" не планирует вступать в коалицию со "Слугой народа".

Что было раньше: На заседании 7 октября нардепы уволили с должности спикера ВР Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержали 284 нардепа.

За увольнение Разумкова проголосовали 215 "слуг", 20 нардепов "Батькивщины", 18 нардепов партии "Довира", 19 нардепов "За майбутнє" и часть "Голоса" (6 нардепов).

"Против" голосовала "Евросолидарность" - 27, "ОПЗЖ" - 23, 7 "слуг", 8 нардепов "Голоса" и часть внефракционных (8).

Разумков предположил, что результаты голосования о его отставке свидетельствуют о формировании коалиции с участием "Слуги народа" и депутатов от "Батькивщины".

Роман Кравец, Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БатькивщинаРазумков ДмитрийСлуга народакоалицияувольнение
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