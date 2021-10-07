ВАКС заочно арестовал Януковича в деле о Межигорье

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде заочного содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье".

Источник: трансляция заседания 7 октября

Прямая речь судьи Екатерины Широкой: "После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки Януковича ... рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменения на более мягкую меру пресечения в виде установленного законом порядка".

Что предшествовало: В августе 2021 года Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении беглого бывшего президента Виктора Януковича и его сына.

Они подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн.

Знать больше: Кому достались "семейные" сокровища Януковича. Часть 1. Межигорье