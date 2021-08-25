ВАКС разрешил заочно расследовать дело "Межигорья": подозреваемые Янукович и его сын
Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего беглого президента Виктора Януковича и его сына.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook
Детали: Следственный судья удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего владельца государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
Они подозреваются в незаконном обращению комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн.
В САП говорят, что решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.
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Предыстория:
- ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.
- В июле 2015 года имущество резиденции "Межигорье" было арестовано.
- В 2017 году земельные участки "Межигорья" передали государству. Суд тогда признал недействительными договора, по которым правительственная резиденция в 2007 году выбыла из государственной собственности.
- После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.
- Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги.
- Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой экс-президента