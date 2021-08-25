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ВАКС разрешил заочно расследовать дело "Межигорья": подозреваемые Янукович и его сын

Среда, 25 августа 2021, 19:16
Фото: ТАСС

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего беглого президента Виктора Януковича и его сына.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: Следственный судья удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего владельца государственной резиденции "Межигорье" и его сына.

Они подозреваются в незаконном обращению комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн.

В САП говорят, что решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: ЯнуковичАнтикоррупционный судМежигорье
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