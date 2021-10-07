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Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана – ГУР

Четверг, 7 октября 2021, 15:16
ФОТО: АРМІЯINFORM

Российские спецслужбы проводили информационную операцию и подстрекали через российские СМИ украинцев в Афганистане соглашаться на эвакуацию в Россию в обмен на заявления, что Украина покинула их на верную гибель.

Источник: пресс-служба генуправлиння разведки, "Настоящее время"

Дословно: "По приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию. Они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы.

Несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию".

Детали: Сотрудник военной разведки, который участвовал в операции, рассказал, что украинцам, которых забирали из Афганистана, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина покинула их на верную гибель.

Предыстория: В сентябре украинским спецназовцам удалось вывезти из Кабула около сотни граждан Украины и афганцев.

В целом по состоянию на конец сентября Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек. Среди них были граждане Украины и других государств.

Напомним:

  • В августе украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.

Украинская правда
Темы: разведкаРосcияАфганистанУкраина
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