Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана – ГУР
Российские спецслужбы проводили информационную операцию и подстрекали через российские СМИ украинцев в Афганистане соглашаться на эвакуацию в Россию в обмен на заявления, что Украина покинула их на верную гибель.
Источник: пресс-служба генуправлиння разведки, "Настоящее время"
Дословно: "По приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию. Они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы.
Несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию".
Детали: Сотрудник военной разведки, который участвовал в операции, рассказал, что украинцам, которых забирали из Афганистана, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина покинула их на верную гибель.
Предыстория: В сентябре украинским спецназовцам удалось вывезти из Кабула около сотни граждан Украины и афганцев.
В целом по состоянию на конец сентября Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек. Среди них были граждане Украины и других государств.
Напомним:
- В августе украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.