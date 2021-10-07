Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кива поздравил Путина с днем рождения

Четверг, 7 октября 2021, 16:39
Илья Кива. фото ОПЗЖ

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем".

Источник: Telegram-канал депутата

Детали: На видео-ролике, размещенном в социальной сети, Кива желает лидеру государства-агрессора "здоровья, сил и Божьего благословления". Запись, вероятно, сделана в коридорах Верховной Рады.

Прямая речь: "Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера, своей нации и дружественного нам народа Владимира Владимировича Путина… Вы действительно тот человек, который вернули своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы тот человек, который пишете новую историю славянского мира и единства. Вы защищаете мораль, веру. Вы тот, чье имя записано в историю человечества, как имя великого правителя. Да прибудет с вами сила".

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий. Несмотря на объявленный "режим тишины" на Востоке Украины от рук боевиков чуть ли не ежедневно погибают или получают ранения украинские воины и мирные жители.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Умер один из первых украинских ИТ-предпринимателей Алексей Мась

инфографикаСервисы Facebook "упали" второй раз за неделю

Перечень профессий с обязательным COVID-вакцинацией планируют расширить – Радуцкий

Новости 8 октября: смерть нардепа Полякова, новый глава Рады

СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу Медведчука

видео, инфографикаМедведчуку объявили новое подозрение: госизмена и содействие терроризму

Все новости...
ОПЗЖ
ОПЗЖ поддерживает Добкина на выборах мэра Харькова
Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого", созданного экс-работниками "каналов Медведчука"
ОПЗЖ, SaveФОП и "евробляхеры" будут протестовать под Радой и у ОПУ
Последние новости
01:40
Исландия приостановила использование вакцин Moderna
00:40
Смертник совершил теракт в мечети в Афганистане — более 40 погибших
23:55
ООН признала чистую экологию неотъемлемым правом каждого человека
23:18
Умер один из первых украинских ИТ-предпринимателей Алексей Мась
22:56
Суд во Франции отклонил иск об усилении правил доступа к порносайтам
22:32
инфографикаСервисы Facebook "упали" второй раз за неделю
22:07
Новости экономики: самая высокая за 4 года инфляция, остановка ТЭЦ
21:52
Генпрокурора Молдовы отправили под домашний арест
21:40
Перечень профессий с обязательным COVID-вакцинацией планируют расширить – Радуцкий
21:23
Гривня прекратила стремительное укрепление
Все новости...