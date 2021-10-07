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Кива поздравил Путина с днем рождения

Четверг, 7 октября 2021, 16:39
Кива поздравил Путина с днем рождения
Илья Кива. фото ОПЗЖ

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем".

Источник: Telegram-канал депутата

Детали: На видео-ролике, размещенном в социальной сети, Кива желает лидеру государства-агрессора "здоровья, сил и Божьего благословления". Запись, вероятно, сделана в коридорах Верховной Рады.

Прямая речь: "Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера, своей нации и дружественного нам народа Владимира Владимировича Путина… Вы действительно тот человек, который вернули своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы тот человек, который пишете новую историю славянского мира и единства. Вы защищаете мораль, веру. Вы тот, чье имя записано в историю человечества, как имя великого правителя. Да прибудет с вами сила".

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий. Несмотря на объявленный "режим тишины" на Востоке Украины от рук боевиков чуть ли не ежедневно погибают или получают ранения украинские воины и мирные жители.

Украинская правда

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Темы: ОПЗЖПутин
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