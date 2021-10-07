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"Слуги" о возможности забрать мандат у Разумкова: Юристы говорят, есть основания

Четверг, 7 октября 2021, 17:55
Дмитрий Разумков, фото: Дмитрий Ларин / УП

Фракция "Слуга народа" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Дмитрием Разумковым мандата народного депутата, но ее юристы видят для этого основания.

Источник: заявление журналистам в кулуарах парламента главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания… Посмотрим, как Разумков будет работать…

Он говорит, что будет работать во благо избирателей. Когда он шел в Раду – это избиратели "Слуги народа". Если он будет работать во благо избирателей "Слуги народа" - это одно дело, если наоборот – другое".

Детали: Арахамия отметил, что пока этот вопрос на фракции не рассматривался. А вообще, по его словам, такие решения принимает съезд партии. Ближайший съезд запланирован на средину ноября. Также нужно изучить практику Центральной избирательной комиссии в таких вопросах, ведь ситуация нестандартная.

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Предыстория: В четверг народные депутаты по инициативе "Слуги народа" проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Разумков заявил, что по закону его не могут лишить еще и мандата.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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