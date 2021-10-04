Разумков ответил, могут ли у него забрать мандат

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что по закону его не могут лишить мандата, но в общем – может быть всякое.

Источник: Разумков на брифинге 4 октября, отвечая на вопрос, могут ли у него забрать мандат после того, как депутаты проголосуют за его отставку

Прямая речь: "Ну, по закону нет, а так – у нас разное бывает".

Детали: Разумков добавил, что голосование за его отставку пройдет "в стопроцентном соответствии" с регламентом ВР.

По словам спикера, если будет 226 голосов, то будет новый глава парламента, а если не будет, то он продолжит работать в обычном режиме.

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