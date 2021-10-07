"Свежеиспеченный" чиновник КГГА погорел на взятке - прокуратура

В Киеве на получении взятки задержан чиновник Киевской городской государственной администрации.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По материалам следствия, начальник управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА требовал взятку от гражданина за то, чтобы закрыть глаза на нарушения строительных норм, стандартов и правил, возможно допущенных при проведении реконструкции нежилого помещения по ул. Крутой спуск в Киеве.

фото прокуратуры

7 октября чиновника задержали сразу после получения 2000 долларов США неправомерной выгоды.

По месту работы задержанного проводят обыск.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Прямая речь Максимец: "В ходе беседы с гражданином чиновник, который только 2 недели назад был назначен на должность начальника управления, неоднократно отмечал, что готов закрыть глаза на имеющиеся недостатки при проведении реконструкции. Сумма неправомерной выгоды, которую чиновник потребовал получить, составляла 2000 долларов".