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"Свежеиспеченный" чиновник КГГА погорел на взятке - прокуратура

Четверг, 7 октября 2021, 19:05
Свежеиспеченный чиновник КГГА погорел на взятке - прокуратура
фото прокуратуры

В Киеве на получении взятки задержан чиновник Киевской городской государственной администрации.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По материалам следствия, начальник управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА требовал взятку от гражданина за то, чтобы закрыть глаза на нарушения строительных норм, стандартов и правил, возможно допущенных при проведении реконструкции нежилого помещения по ул. Крутой спуск в Киеве.

 
фото прокуратуры

7 октября чиновника задержали сразу после получения 2000 долларов США неправомерной выгоды.

По месту работы задержанного проводят обыск.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Прямая речь Максимец: "В ходе беседы с гражданином чиновник, который только 2 недели назад был назначен на должность начальника управления, неоднократно отмечал, что готов закрыть глаза на имеющиеся недостатки при проведении реконструкции. Сумма неправомерной выгоды, которую чиновник потребовал получить, составляла 2000 долларов".

Украинская правда
Темы: Киеввзяткапрокуратура
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