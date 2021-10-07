Водитель Hummer, который сбил насмерть ребенка, вышел из СИЗО – ЦПК

Центр противодействия коррупции сообщает, что водитель Хаммера, который в 2018 году сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве, вышел из СИЗО, в котором сидел три года, поскольку судья ушла в отпуск.

Источник: ЦПК

Дословно: "Справа - Кирилл Островский, 3 года назад за рулем Хаммера сбил насмерть ребенка на бульваре Леси Украинки. Все это время он сидел в СИЗО, но Печерский суд несколько дней назад не продлил ему меру пресечения из-за того, что судья ... ушла в отпуск. Поэтому он вышел на свободу.

Слева - это судья Кристина Константинова, которая и не успела продолжить Островскому запобежку. Константинова - добродетельный судья, получает 1 млн грн в год из наших с вами налогов. Летом госпожа судья получила в подарок квартиру в Киеве стоимостью в 1,5 млн грн".

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