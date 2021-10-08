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Украина в ОБСЕ рассказала о многочисленных войсках РФ у границ

Пятница, 8 октября 2021, 00:25

Россия должна дать разъяснения в рамках Венского документа ОБСЕ по поводу размещения российских вооруженных сил у границы с Украиной после завершения военных учений "Запад 2021".

Источник: Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 7 октября в Вене, цитирует Укринформ

Прямая речь: "На фоне того, что 19 батальонно-тактических групп все еще находятся на границе после окончания военных учений "Запад 2021", российская сторона все еще должна выполнить мероприятия по прозрачности в соответствии с Венским документом 2011 года, как это было рекомендовано на совместном заседании Постоянного совета и Форуме безопасности сотрудничества 14 апреля.

Это – вопрос уважения к этому Совету и уважаемых делегаций, а также касается обязательств России в рамках ОБСЕ".

"Параллельно СММ свидетельствует ощутимые и систематические ограничения оперативных возможностей на оккупированных территориях.

Это предполагает глушения сигнала беспилотников, угрозы безопасности, неоправданные ограничения под предлогом COVID-19 и проверки безопасности и т.д. – известная российская модель поведения, которая длится годами.

Существует ли какое-то другое объяснение, что более 90% всех этих ограничений деятельности СММ происходят на оккупированных территориях, особенно в приграничных районах, как намерение России скрывать свою противоправную деятельность на этих территориях?"

Детали: Украинский посол напомнил, что весной этого года на фоне массового наращивания войск Россией у границы с Украиной наблюдался резкий рост количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ в ОРДЛО, что только подтвердило управляемость конфликта со стороны Кремля.

Он также напомнил о решении России закрыть наблюдательную миссию ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", "что свидетельствует о планах России продолжать непрерывные поставки вооружения и личного состава через неконтролируем участок границы, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта".

Напомним: На территории России и Беларуси состоялись совместные масштабные военные учения "Запад-2021".

Темы: УкраинаРосcиявойнаОБСЕ
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