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В Антарктиду доставили партию вакцины AstraZeneca

Пятница, 8 октября 2021, 00:58
Фото из открытых источников

Через 9 месяцев после запуска прививок против коронавируса вакциной AstraZeneca попала и в Антарктиду.

Источник: ВВС

Детали: Партия вакцины от COVID-19 прибыла в Антарктиду для вакцинации британских полярников на исследовательской станции Ротера

На этой неделе привили 23 сотрудника британской исследовательской станции Ротера.

Дозы вакцины перевозили, поддерживая температуру 2-8 градусов по Цельсию. Доставка вакцины составила почти 10 тыс. миль.

"Возможность вакцинировать людей поможет сохранить населения станции и Антарктиды без вирусов", - отметил руководитель зимней станции Ротера Мэтью Филлипс.

Следующую партию вакцины для второй прививки в Антарктиду доставят через 4 недели.

Темы: вакцинация
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