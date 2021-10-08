В Антарктиду доставили партию вакцины AstraZeneca
Пятница, 8 октября 2021, 00:58
Через 9 месяцев после запуска прививок против коронавируса вакциной AstraZeneca попала и в Антарктиду.
Источник: ВВС
Детали: Партия вакцины от COVID-19 прибыла в Антарктиду для вакцинации британских полярников на исследовательской станции Ротера
На этой неделе привили 23 сотрудника британской исследовательской станции Ротера.
Дозы вакцины перевозили, поддерживая температуру 2-8 градусов по Цельсию. Доставка вакцины составила почти 10 тыс. миль.
"Возможность вакцинировать людей поможет сохранить населения станции и Антарктиды без вирусов", - отметил руководитель зимней станции Ротера Мэтью Филлипс.
Следующую партию вакцины для второй прививки в Антарктиду доставят через 4 недели.