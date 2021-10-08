В Харьковской области из-за коронавируса школьные каникулы начнутся раньше

В Харьковской области школьников отправят на каникулы с 18 октября с целью сдержать распространение коронавируса.

Источник: заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, сайт ОГА

Прямая речь: "Введем школьные каникулы на территории области, с учетом праздников, которые будут на следующей неделе – четыре праздничные выходные – позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых".

Детали: Черняк добавил, что, несмотря на всю работу по сдерживанию распространения COVID-19 в Харьковской области, область все еще находится на грани "красной" зоны.

Поэтому было принято решение ввести по всему региону школьные каникулы с 18 октября. Это должно смягчить ситуацию вокруг распространения коронавирусной болезни.

Напомним: За сутки 2 октября в Украине обнаружили 7967 новых случаев коронавирусной болезни, из них более тысячи - в Харьковской области.