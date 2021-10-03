Коронавирус: 8 тысяч новых заражений, больше всего всего на Харьковщине

За сутки 2 октября в Украине обнаружили 7967 новых случаев коронавирусной болезни, из них более тысячи - в Харьковской области.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 7967 новых больных – 822 ребенка.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3300 человек, умерли от ковида 126 больных.

В то же время выздоровели 1483 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

Стоит отметить, что 1 октября одну из харьковских больниц заполнили зараженные ковидом пациенты в первый же день ее работы.

Напомним:

1 октября в мире диагностировали более 349 тыс. новых случаев ковида. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Турции. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

За сутки 1 октября в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2692 человека, 203 больных умерли и 3469 – выздоровели.

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