Оккупанты на Донбассе ранили военного ВСУ
За сутки 7 октября российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, военный ВСУ получил ранение.
Источник: штаб ООС
Детали: В направлении Южного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.
Возле Новозвановки враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
В сторону населенного пункта Золотое-4 враждебные вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 утра 8 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
У Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Воину была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.