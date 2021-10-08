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Оккупанты на Донбассе ранили военного ВСУ

Пятница, 8 октября 2021, 07:24
Фото: штаб ООС

За сутки 7 октября российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, военный ВСУ получил ранение.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Южного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Возле Новозвановки враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Золотое-4 враждебные вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 8 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

У Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воину была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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