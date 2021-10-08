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"Слуга народа" готовится устранить "друзей" Разумкова с должностей глав комитетов – источники

Пятница, 8 октября 2021, 11:55
Слуга народа готовится устранить друзей Разумкова с должностей глав комитетов – источники
Фото с сайта ВР

Руководство фракции "Слуга народа" попросит нескольких депутатов написать заявления на увольнение с должностей глав комитетов Рады из-за их позиции и голосования относительно отставки экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"

Детали: Речь идет о главах комитета по вопросам экономического развития Дмитрие Наталухе, по вопросам образования, науки и инноваций Сергее Бабаке, по цифровой трансформации Михаиле Крячко и по вопросам аграрной и земельной политики Николае Сольском.

По данным собеседников УП, их попросят написать заявления по собственному желанию.

Почему это важно: Наталуху, Бабака и Крячко называют "группой Разумкова". Сольский – человек экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Бабак и Наталуха отсутствовали на заседании 7 октября, когда рассматривали отставку Разумкова, Крячко и Сольский – не голосовали за отстранение экс-спикера.

За последние недели Разумков довольно часто повторял журналистам, что у него "есть большое количество народных депутатов, которых он искренне считает командой".

В монобольшинстве близкими к экс-главе ВРУ также называют Оксану Дмитриеву, Ольгу Савченко, Нелли Яковлеву, Василия Мокана и Владимира Козака.

Дмитриева, Яковлева, Мокан и Козак голосовали против отставки Разумкова, Савченко нажала кнопку "за".

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Предыстория:

Ирина Балачук, УП

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Темы: Слуга народаРазумков Дмитрийкомитеты
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