Верховный суд отправил на конституционную проверку судебную реформу Зеленского

Верховный суд обратился в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции "отдельные положения" закона о реформе Высшего совета правосудия, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским и предусматривает проверку на добропорядочность членов ВСП, а также меняет порядок привлечения судей к ответственности.

Источник: заседание пленума Верховного суда в пятницу

Детали: Обращение поддержали 129 судей ВС, среди которых и председатель суда Валентина Данишевская, против выступили только 15 судей.

Как заявила во время своего выступления Данишевская, цель обращения в КС - "обезопасить судебную реформу от нарушений Конституции" и чтобы ее результаты были "постоянными" и не были "разрушены".

Она считает обязанностью ВС сделать это обращение, чтобы в будущем "каждое действие Этического совета не оспаривалась в суде" и работа ВСП не была заблокирована.

Это решение прокомментировала общественная организация "Центр противодействия коррупции".

По ее информации, в своем обращении судьи выступают против:

отстранения членов ВСП, которые по заключению Этического совета не соответствуют критериям добропорядочности;

оценивания членов ВСП, которые являются судьями и раньше проходили квалификационное тестирование;

увольнения действующих членов Высшего совета правосудия;

порядка принятия решений Этическим советом.

В ЦПК считают, что Верховный суд "руками КС хочет похоронить судебную реформу".

Накануне, 7 октября, глава ВС Данишевская была на совещании у Зеленского, где обсуждалась судебная реформа. В частности, там говорилось о запуске Этического совета, который должен следить за добропорядочностью членов Высшего совета правосудия.

Данишевская во время мероприятия подчеркнула важность проведения судебной реформы в Украине.

Прямая речь: "Представители судебной ветви власти на этапах подготовки, принятия и внедрения законов (о работе ВРП и ВККС - ред.) говорили об определенных недостатках, противоречиях и необходимости некоторых изменений. В то же время мы никогда не ставили внедрение реформы в зависимость от того, будут ли внесены изменения (в законодательство - ред.). Об этом свидетельствует то, что Высший совет правосудия запустил эту реформу своевременно, без каких-либо проволочек".

Предыстория: 14 июля Верховная Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия, который среди прочего обеспечивает "перезагрузку" ВСП с участием международных экспертов, которые будут иметь решающий голос в отборе новых членов совета.

В частности, закон предлагает создать так называемый Этический совет, в состав которого будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями. Этот орган будет проверять на добропорядочность кандидатов в Высший совет правосудия.

О такой реформе Зеленского просили послы стран "Большой семерки" и ЕС.