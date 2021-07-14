Рада поддержала очистку Высшего совета правосудия

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 о реформе Высшего совета правосудия, предусматривающий проверку на добропорядочность членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Источник: заседание парламента 14 июля, Центр противодействия коррупции

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "За 259. Решение принято. Закон принят в целом".

Детали: Не поддержали закон "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "ОПЗЖ". Этот закон входит в пакет, необходимый для возобновления программы МВФ.

Как объясняет ЦПК, основное преимущество законопроекта № 5068 в том, что он обеспечивает перезагрузку ВСП с участием международных экспертов, которые будут иметь решающий голос. К этому ранее призвали международные партнеры и Венецианская комиссия.

Закон предусматривает создание независимого органа – Этического совета, который будет оценивать на добропорядочность всех кандидатов.

Ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали минимум двое международных экспертов, а в ситуации равного распределения голосов будет преобладать и будет считаться решающей позиция двух международных экспертов.

Парламентарии рассматривали поправки в закон на двух заседаниях – 13 и 14 июля. Они, в частности приняли поправку №733, за которую выступали общественные организации. Эта поправка предусматривает особую процедуру голосования на съездах судей. В частности, то, что для сохранения недобросовестного члена в должности необходимо большинство голосов съезда.

Согласно пояснительной записке, закон имеет целью усовершенствовать порядок назначения на должности членов ВСП для "практической реализации принципа верховенства права, обеспечения соответствия кандидатов на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности, повышения институциональной способности ВСП, повышения уровня общественного доверия к органам судейского управления в частности и судебной власти в целом".

Что в законе:

Законопроект предлагает создать Этический совет, в состав которого будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенных международными организациями. Решение в этическом совете будут приниматься четырьмя голосами.

Этический совет будет устанавливать, соответствует ли кандидат на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности, и предоставлять органу избрания/назначения список кандидатов, рекомендованных для назначения на должность члена ВСП. Отмечается, что такой список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей членов ВСП.

Согласно тексту документа, Этический совет в течение трех месяцев со дня утверждения его персонального состава должен провести оценку членов Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда), назначенных до вступления в силу данного закона, на соответствие их критериям профессиональной этики и добропорядочности.

По результатам такой оценки Этический совет может рекомендовать увольнение члена ВСП.

Закон также определяет порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Рада также приняла во втором чтении и в целом проект закона №5069 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия. Такое решение поддержали 265 нардепов.

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