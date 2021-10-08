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Труханов заявил, что НАБУ взялось за него из-за указания Саакашвили

Пятница, 8 октября 2021, 14:36
Труханов заявил, что НАБУ взялось за него из-за указания Саакашвили
ГЕННАДИЙ ТРУХАНОВ. ФОТО С FACEBOOK МЭРА

Городской голова Одессы Труханов заявил, что бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили дал указание НАБУ открыть против него дело. По словам Труханова, Саакашвили получил в подарок от застройщика Kadorr пентхаус.

Источник: подход Труханова к прессе в перерыве суда, который выбирает ему меру пресечения

Труханов сказал, что зачитает журналистам текст негласных следственных действий. В частности, разговор агента НАБУ с кем по делу Краяна.

Прямая речь: "Саакашвили попросил Гизо, чтобы Гизо (Гизо Углава первый заместитель директора НАБУ и соратник Саакашвили - ред.) начал "рвать" Труханова (зачитал Труханов - ред)...

То, что сейчас происходит, это все было в 2015 году на выборах, когда Саакашвили мне угрожал, говорил как должны пройти выборы, кто должен выиграть. Он подчеркивал, чтобы выборы прошли в два тура, они прошли в один тур. Его кандидат не прошел и после этого мне прямо сказали, если ты не сделаешь, то мы тебе сказали, то у тебя будут проблемы...

Периодически возникают против меня какие-то дела...

120 млн грн залога, где я возьму эти деньги? Представитель обвинения пытался ввести в заблуждение судью, говоря, что мои финансы позволяют заплатить такой ​​залог. Он сказал, что я в прошлом году купил квартиру, какую квартиру?

Какие риски, зачем сейчас просить о содержании под стражей. Я за 4,5 года не убежал...

В Одессе идет борьба. Тот, кто хочет стать монополистом рынка строительства, Аднан Киван он борется за то, чтобы стать монополистом. Вы видите это по надписи Kadorr и по количеству этих ужасных домов. У него желание везде в городе строить.

Посмотрите, кто финансировал Саакашвили, когда он был губернатором, кто фонд ему создал. В Одессе все знают, что на Итальянском бульваре компанией Кадор вместо 15 тыс. кв.м построено 45 тыс. кв.м и Саакашвили подписал документы о выделении этого участка, когда был губернатором.

После того как достроили дом в пентхаусе он отпраздновал новоселье и показал это на всю страну. Думаете, кто-то из правоохранителей хотя бы пригласил и допросил его, что вы там делали и как вы получили эту квартиру?"

Детали: Градоначальник Одессы пожаловался, что если бы такое совершил он, то уже получил бы 10 подозрений.

По словам Труханова, обвинение не доказало его вины, вместо этого в судебном заседании звучали какие-то догадки и предположения.

Также он заявил, что экспертизу, которая посчитала убытки, делал частный эксперт, а он с адвокатами имеет результаты экспертизы государственного учреждения.

Высший антикоррупционный суд удалился на часовой перерыв при избрании меры пресечения мэру Одессы.

Прокуратура просит для Труханова содержания под стражей с альтернативой залога в размере 120 млн грн.

Напомним:

  • Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадия Труханова — он фигурирует в деле о завладении землей в Одессе. Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн.
  • Также среди подозреваемых, по данным источника УП, - известный одесский бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.
  • Летом 2020 года НАБУ также проводило многочисленные обыски в Одессе в деле о махинациях мэрии, где фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов и неофициальный "хозяин" Одессы Владимир Галантерник.
  • СМИ писали, что обыски проходили у Галантерника, Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
  • Галантерник живет в Лондоне и ранее не признавал своих бизнес-интересов в Украине. По данным СМИ, в девяностых годах Галантерник был связан с группировкой Александра Ангерта по прозвищу Ангел.
  • Миллиардер Владимир Галантерник в начале года раскрыл активы, подтвердив наличие долей в рынках "Привоз", "7-й километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отеле "De Paris".

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановОдессаСаакашвили
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