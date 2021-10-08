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Перечень профессий с обязательным COVID-вакцинацией планируют расширить – Радуцкий

Пятница, 8 октября 2021, 21:40
Перечень профессий с обязательным COVID-вакцинацией планируют расширить – Радуцкий
фото: ЦОЗ

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является условием допуска к рабочему месту.

Источник: Радуцкий в Facebook

Детали: Нардеп напомнил, что Минздрав утвердил перечень профессий, которые должны быть обязательными. В противном случае их отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Также он отметил, что этот перечень планируют расширить.

Прямая речь Радуцкого: В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг".

Напомним: Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Украинская правда
Темы: Минздраввакцинациякоронавирус
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