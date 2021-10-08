Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокурора Молдовы отправили под домашний арест

Пятница, 8 октября 2021, 21:52

Отстраненному генеральному прокурору Молдовы Александру Стояногло дали 30 суток домашнего ареста.

Такое решение принял суд в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Прокурор по делу Стояногло требовал для него 30 суток предварительного ареста. Судья, однако, решил дать 30 суток домашнего ареста.

Отстраненный генпрокурор после заседания заявил, что прокурор "не представил ни одно доказательство" по выдвинутым обвинениям.

"Мы возвращаемся к понятию захваченного государства. Какое отношение я имею к решению 2011 года? Эти поправки предложил не я, а служба по борьбе с отмыванием денег. Никто не найдет доказательств и моей связи с Платоном", — сказал Стояногло.

Накануне в прокуратуру Молдовы пришли с обыском сотрудники Службы информации и безопасности, а министр юстиции Сергей Литвиненко сообщил, что Стояногло отстранен от должности, как и его заместители, поэтому прокуратура осталась без руководства.

Впоследствии стало известно, что Стояногло задержали на 72 часа. Против него завели дело по 327 статье Уголовного кодекса, которая касается злоупотребления властью или служебным положением в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности с 2010 по 2014 год. Также обыски прошли у него дома.

Стояногло возглавлял генеральную прокуратуру Молдовы с ноября 2019 года, его назначил предыдущий президент Игорь Додон за несколько недель до передачи власти Санду.

Жалобу на Стояногло подал депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп. Он заявил, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, Стояногло внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "ландроматов".

Также его обвиняют в том, что прокуратура незаконно отказалась от обвинений в адрес Вячеслава Платона и выплатила помощь по увольнению экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороаге, хотя тот находился под следствием.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Молдовапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Молдова
500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Последние новости
15:10
Залужный: Нужно оставить только 2 понятия пригодности и непригодности к службе
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
Все новости...
Реклама: