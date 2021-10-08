Генпрокурора Молдовы отправили под домашний арест

Отстраненному генеральному прокурору Молдовы Александру Стояногло дали 30 суток домашнего ареста.

Такое решение принял суд в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Прокурор по делу Стояногло требовал для него 30 суток предварительного ареста. Судья, однако, решил дать 30 суток домашнего ареста.

Отстраненный генпрокурор после заседания заявил, что прокурор "не представил ни одно доказательство" по выдвинутым обвинениям.

"Мы возвращаемся к понятию захваченного государства. Какое отношение я имею к решению 2011 года? Эти поправки предложил не я, а служба по борьбе с отмыванием денег. Никто не найдет доказательств и моей связи с Платоном", — сказал Стояногло.

Накануне в прокуратуру Молдовы пришли с обыском сотрудники Службы информации и безопасности, а министр юстиции Сергей Литвиненко сообщил, что Стояногло отстранен от должности, как и его заместители, поэтому прокуратура осталась без руководства.

Впоследствии стало известно, что Стояногло задержали на 72 часа. Против него завели дело по 327 статье Уголовного кодекса, которая касается злоупотребления властью или служебным положением в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности с 2010 по 2014 год. Также обыски прошли у него дома.

Стояногло возглавлял генеральную прокуратуру Молдовы с ноября 2019 года, его назначил предыдущий президент Игорь Додон за несколько недель до передачи власти Санду.

Жалобу на Стояногло подал депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп. Он заявил, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, Стояногло внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "ландроматов".

Также его обвиняют в том, что прокуратура незаконно отказалась от обвинений в адрес Вячеслава Платона и выплатила помощь по увольнению экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороаге, хотя тот находился под следствием.