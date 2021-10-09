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Уже 15 регионов отнесены Минздравом к "оранжевым"

Суббота, 9 октября 2021, 12:43
фото Эльдара Сарахмана, УП

По данным от 8 октября, уже 15 регионов Украины отнесены Минздравом к "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Источник: данные Минздрава

 

Детали: Сейчас в "оранжевой" зоне по показателям эпидопасности находятся Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

По сравнению с показателями от 7 октября, к перечню "оранжевых" добавились Киевская и Львовская области, однако из него вышла Одесская область, которая уже обозначена как "желтая".

Вместе с тем, уровень заболеваемости COVID-19, определенный как менее 75 на 100 тысяч населения, значительно превышен во всех регионах.

Уровень госпитализации превышен в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях.

Уровень загруженности коек с кислородом превышен только в одной области – Донецкой.

Справка: Отнесение Минздравом региона к тому или иному уровню еще не означает введения в регионе дополнительных карантинных ограничений – такое решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Предыстория: 

  • С 23 сентября по всей территории Украины был введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантин стал жестче.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
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