В России новый рекорд умерших от коронавируса
Суббота, 9 октября 2021, 14:06
В России за сутки 8 октября умерло рекордное количество больных COVID за все время пандемии – 968 человек.
Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба
Детали: Всего за сутки в РФ зафиксировали 29 362 случая коронавируса.
Эти значения приблизились к максимальным за пандемию 29 935 случаям, зафиксированным 24 декабря 2020 года.
Больше всего смертей от коронавируса за сутки в Москве – 70, в Петербурге – 61, в Свердловской области – 48.
В Москве за сутки отмечен скачок заболеваемости с 4 594 в пятницу до 6 001 случая в субботу. Это максимальное число заражений с 9 июля.
Предыстория:
- В среду, 6 октября, впервые за весь период пандемии в России зарегистрировали более 900 случаев смертей от COVID-19.