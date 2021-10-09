Россия назвала "иноагентамы" Bellingcat и журналистов Радио Свобода

Министерство юстиции России 8 октября внесло в реестр "СМИ - иностранных агентов" девять журналистов и три медиаорганизациии.

Источник: Радио Свобода

Детали: В перечень попали журналисты Радио Свобода и его проектов Татьяна Вольтская, Екатерина Клепиковская и Елена Соловьева. Также в списке отныне журналисты телеканала "Настоящее время" (созданного Радио Свобода в сотрудничестве с "Голосом Америки") Елизавета Сурначова и Роман Перл.

В список внесли и проект расследований Bellingcat, журналиста телеканала "Дождь" (который был признан "иноагентом") Даниила Сотникова, корреспондента Российской службы Би-би-си Андрея Захарова, журналиста Евгения Симонова, а также юристку и руководительницу "Центра защиты прав СМИ" (признанного "иноагентом" ранее) Галину Арапову.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил решение Минюста России.

Прямая речь Флая: "Сегодняшнее решение Кремля по пяти гражданам России, сотрудничающих с Радио Свобода, это очередная попытка заставить замолчать независимые СМИ в России. Мы продолжим бороться с абсурдным использованием "Закона об иностранных агентах" как инструмента контроля над информацией, необходимой российским гражданам. Наша приверженность служению нашей аудитории в России не пошатнется".

Больше деталей: Сурначова, Сотников и Захаров ранее сотрудничали с изданием "Проект", которое признано в России "нежелательной организацией", а его бывший главный редактор Роман Баданин внесен в реестр "СМИ-иноагентов".

Би-би-си в своем заявлении категорически отвергла решение российских властей о внесении Андрея Захарова в реестр "СМИ-иноагентив": "В течение 80 лет Российская служба BBC News является жизненно важным источником точных и объективных новостей для русскоязычной аудитории".

Из организаций, кроме Bellingcat, в список "СМИ-иноагентов" попали компания "МЕМО", которая является учредителем издания "Кавказский узел", и компания - владелец издания M.News.

Справка: На данный момент в реестр СМИ - "иностранных агентов" в России внесены уже 85 лиц и организаций, с начала 2021 года список увеличился на 68 пунктов.

Закон об "иностранных агентах" в РФ приняли в 2012 году, включив сначала в этот список только некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа.

Закон о "СМИ - "иностранных агентах" в России был принят в 2017 году. После этого российские власти признали "иноагентамы" Радио Свобода, "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", телеканал "Дождь" и многие другие независимые издания, а также десятки журналистов.