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Возле дома Порошенко в Козине произошли столкновения

Суббота, 9 октября 2021, 21:07
Возле дома Порошенко в Козине произошли столкновения
Фото из Telegram-канала Андрея Луганского

В Козине на Киевщине десятки молодчиков начали прорываться в дом экс-президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Источник: народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook, видео депутата Киевсовета Александра Погребиского

Прямая речь: "Титушки, которых ночью набирали в соцсетях на проплаченные "акции", начали прорываться в дом Петра Порошенко. Неплохая картинка накануне саммита Украина-ЕС. Как там говорил Зеленский, он продвигает "агрессивную внешнюю политику"? Забыл добавить про безумную внутреннюю".

Детали: По данным полиции, в селе Козин начались акции двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. 60 правоохранителей прибыли в село для обеспечения общественного порядка. Силовики сообщили, что между участниками акции начался словесный конфликт, "который полицейские быстро прекратили".

Геращенко в свою очередь отметила, что произошли столкновения, а политсила Порошенко обратилась к советнику-уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием немедленно прибыть в Козин и вместе с полицией "обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях".

Видео столкновений выложил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Погребиский.

Дополнено: По данным канала "Дом" противники Порошенко заявили, что пришли к бывшему президенту требовать объяснений, как он связан с Виктором Медведчуком и помогал ли в финансировании боевиков ОРДЛО.

Петр Порошенко после инцидента пригрозил Офису президента и Владимиру Зеленскому ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

Украинская правда

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Темы: Порошенкомитингиполиция
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