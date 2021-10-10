Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столкновения под домом Порошенко: пятый президент обратился к Зеленскому

Воскресенье, 10 октября 2021, 08:49
Столкновения под домом Порошенко: пятый президент обратился к Зеленскому
Фото Дмитрия Ларина, УП

Экс-президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

Источник: Порошенко в Facebook

Детали: По словам пятого президента, к его дому прибыли "русскоязычные титушки, которые за деньги готовы продать Украину". Между сторонниками и противниками Порошенко произошли столкновения.

Прямая речь Порошенко: "Этим грязным сценарием, реализованным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому произойти. Вы все большие молодцы!

Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, понося Украину.

Владимир Александрович (Зеленский - УП), мы вас точно не боимся, а вот вы - боитесь нас!"

Предыстория: В Козине на Киевщине десятки молодчиков начали прорываться в дом экс-президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Между ними и сторонниками Порошенко произошли столкновения, видео которых опубликовали в сети депутаты "ЕС".

Столкновения под домом Порошенко
Столкновения под домом Порошенко
Скрин с видео

Напомним: Противники Петра Порошенко заявляли, что пришли к бывшему президенту требовать объяснений, как он связан с Виктором Медведчуком и помогал ли в финансировании боевиков ОРДЛО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленскиймитингиОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: