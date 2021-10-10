Столкновения под домом Порошенко: пятый президент обратился к Зеленскому

Экс-президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

Источник: Порошенко в Facebook

Детали: По словам пятого президента, к его дому прибыли "русскоязычные титушки, которые за деньги готовы продать Украину". Между сторонниками и противниками Порошенко произошли столкновения.

Прямая речь Порошенко: "Этим грязным сценарием, реализованным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому произойти. Вы все большие молодцы!

Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, понося Украину.

Владимир Александрович (Зеленский - УП), мы вас точно не боимся, а вот вы - боитесь нас!"

Предыстория: В Козине на Киевщине десятки молодчиков начали прорываться в дом экс-президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Между ними и сторонниками Порошенко произошли столкновения, видео которых опубликовали в сети депутаты "ЕС".

Столкновения под домом Порошенко Скрин с видео

Напомним: Противники Петра Порошенко заявляли, что пришли к бывшему президенту требовать объяснений, как он связан с Виктором Медведчуком и помогал ли в финансировании боевиков ОРДЛО.