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Футбол: Ярмоленко прокомментировал победу Украины над Финляндией

Суббота, 9 октября 2021, 23:29
Футбол: Ярмоленко прокомментировал победу Украины над Финляндией
Андрей Ярмоленко, фото из его Инстаграм

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поздравил коллег и болельщиков с победой над Финляндией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Наконец-то эти ничьи закончились и мы победили. Хочу поздравить тренерский штаб, игроков и болельщиков, была тяжелая игра и мы получили важные три очка. У Финляндии хорошая команда, не просто так они играли на Евро, у них организованная команда, которая знает, за счет чего добывать очки. Было трудно, особенно во втором тайме.

После игры с Францией сказал, что может ближе к 40 годам забью с правой ноги. Забил чуть раньше. Будем работать, может еще и головой начну забивать. Думаю, никто этого не ожидал. Хорошо, что удалось забить. Но для меня важнее, что мы взяли три очка".

Детали: Украина набрала восемь очков и вернулась на второе место отборочной группы D.

У сборной Боснии и Герцеговины шесть очков и игра в запасе.

 

12 октября Украина будет принимать боснийцев во Львове. Начало встречи на "Арене Львов" - в 21:45.

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Темы: футболспорт
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