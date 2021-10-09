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Украина выиграла важнейший матч в Финляндии

Суббота, 9 октября 2021, 21:17
фото Павла Кубанова, УАФ

Сборная Украины в матче отбора на Чемпионат мира по футболу 2022 года победила сборную Финляндии со счетом 2:1.

Матч прошел в субботу 9 октября в Хельсинки.

Сине-желтые провели активно первые минуты и забили быстрый гол. На четвертой минуте после классного удара Андрея Ярмоленко в угол ворот счет стал 1:0. После забитого гола украинцы больше владели мячом и атаковали. Впрочем финны сумели использовать один из своих полумоментов. На 29-й минуте после подачи углового Андрей Пятов отражает мяч и после пару рикошетов мяч от Пукки залетает в ворота - 1:1.

Через пять минут Украина забивает второй гол. После двух скидок от Цыганков Роман Яремчук выводит сборную Украины вперед - 2:1. В первом тайме у Украины еще был классный удар от Виктора Цыганкова, но чуть выше ворот.

Во втором тайме на поле была позиционная игра больше на защиту. У финнов было несколько ударов, с которыми без проблем справился Пятов. В другом матче группы Босния и Герцеговина на выезде со счетом 2:0 одолела Казахстан.

После шести туров у Украины восемь очков и второе место. Франция с 12 очками занимает первую строчку. Босния с шестью очками на третьей позиции.

 

За два тура до завершения отбора на ЧМ-2022 года сборной Украины осталось провести две игры. В следующем матче украинцы встретятся со сборной Боснии во Львове и с боснийцами на выезде в ноябре. Кроме, того сборная Украины уже опережает Финляндию в случае одинакового количества очков по результатам личных поедникив (1:1 и 2:1).

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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