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Лидеры G20 приняли заявление по климату без конкретных обязательств

Воскресенье, 31 октября 2021, 23:06
Лидеры G20 приняли заявление по климату без конкретных обязательств
Photo by Kirsty Wigglesworth - Pool/Getty Images

Лидеры G20 согласовали итоговое заявление, в котором содержится призыв к "конструктивным и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, однако ее критикуют за отсутствие конкретных обязательств.

Источник: Reuters

Детали: Президент США Джо Байден выразил разочарование по поводу невозможности сделать больше и обвинил Китай и Россию в том, что они не представили свои предложения.

"Разочарование связано с тем фактом, что Россия и… Китай практически не проявили никаких обязательств по борьбе с изменением климата", - сказал Байден журналистам.

Хотя страны G20 пообещали прекратить финансирование угольной энергетики за рубежом, они не установили график поэтапного отказа от нее в своих странах и смягчили формулировку обещания сократить выбросы метана – еще одного мощного парникового газа.

"Это был момент для G20, чтобы действовать с ответственностью, которую они несут как крупнейшие источники выбросов, но мы видим только полумеры, а не конкретные срочные действия", - сказала Фридерике Родер, вице-президент группы защиты устойчивого развития Global Citizen.

В итоговом документе саммита говорится, что текущие национальные планы по сокращению выбросов следует усилить "в случае необходимости", и не упоминается 2050 год как дата достижения чистых нулевых выбросов углерода.

Лидеры признали "ключевую актуальность" прекращения чистых выбросов "к середине века или около этого". Они убрали дату 2050 года, указанную в предыдущих версиях заключительного заявления, что сделало цель менее конкретной.

"Мы признаем, что воздействие изменения климата при 1,5°C намного меньше, чем при 2°C. Сохранение 1,5°C в пределах досягаемости потребует значимых и эффективных действий и обязательств со стороны всех стран", – говорится в коммюнике.

При этом премьер-министр Италии Марио Драги, который председательствовал на встрече в Риме, приветствовал окончательное соглашение, заявив, что впервые все страны G20 согласились с важностью ограничения глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия.

Украинская правда
Темы: экологиямеждународная общественность
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