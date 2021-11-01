Во время выборов больше всего нарушений полиция зафиксировала в Харьковской области

В ходе избирательного процесса в Украине следователи начали четыре уголовных производства и составили три административных протокола.

Источник: Национальная полиция

Детали: Наибольшее количество нарушений зарегистрировано в Харьковской – 59, в Черкасской – 25 и Львовской областях – 10.

В основном события касались незаконной агитации – 36, невыполнение решения избирательной комиссии – 7 , фотографирование бюллетеня или избирательной документации – 6, возможного подкупа избирателей – 5, незаконного уничтожения избирательной документации – 5, нарушение права на пользование помещениями во время избирательной кампании – 4, нарушение порядка ведение реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей – 4, фальсификации избирательных документов или их попытка – 4, незаконного использования избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) – 1.

По результатам проверки начаты четыре уголовных производства:

2 – по ч. 1 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) – в Харьковской и Черкасской областях;

2 – по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме) – в Харьковской области.

Также после проведения проверки составлено три административных протокола: 2 – за нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума, 1 – за повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня.

В полиции отмечают, что день голосования состоялся без серьезных нарушений избирательного процесса.

Напомним: В Черкасской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата, в городе Золотоноша полиция допросила женщину, которая на выходе из участка отмечала уже голосовавших избирателей.