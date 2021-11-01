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Россия – первая в мире по распространению и суточной смертности от коронавируса

Понедельник, 1 ноября 2021, 05:31
Россия – первая в мире по распространению и суточной смертности от коронавируса
фото: Эльдар Сарахман, УП

30 октября в мире диагностировали более 327 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в России, Британии, Турции. Россия также лидирует по суточной смертности от коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в России было зафиксировано почти 41 тысячу, в Британии – более 38 тысяч и в Турции – почти 25 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Украина.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия (1158), Румыния (394) и Украина (336).

 
данные Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Британия и Украина.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Румыния и Украина.

За все время пандемии излечились от болезни 224 128 175 человек. В настоящее время насчитывается более 18 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 014 976 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 29 октября в России обнаружили 40 251 случай коронавируса, это новое максимальное значение за пандемию.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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