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В России новый антирекорд случаев Covid за сутки

Суббота, 30 октября 2021, 18:25
Getty Images

За сутки 29 октября в России обнаружили 40 251 случай коронавируса, это новое максимальное значение за пандемию.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: В Москве заболели еще 7 267 человек, в Санкт-Петербурге – 3 578, в Московской области – 2 680. В пятерку по числу новых пациентов также входят Самарская область (1 405 случаев) и Нижегородская область (815).

За сутки в РФ от коронавируса умерли 1 160 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве – 97, в Петербурге – 76, в Краснодарском крае – 43.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 472 тыс. 797 случаев коронавирусной инфекции, 237 380 умерших и 7 млн 331 тыс. 424 выписанных, в том числе 28 909 выписаны за последние сутки.

Что предшествовало: Уже дважды на этой неделе число новых случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 40 тысяч. Для того, чтобы разорвать цепочки распространения вируса, в стране до 7 ноября объявлены нерабочие дни.

Темы: Росcиякоронавирус
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