Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России новый антирекорд случаев Covid за сутки

Суббота, 30 октября 2021, 18:25
В России новый антирекорд случаев Covid за сутки
Getty Images

За сутки 29 октября в России обнаружили 40 251 случай коронавируса, это новое максимальное значение за пандемию.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: В Москве заболели еще 7 267 человек, в Санкт-Петербурге – 3 578, в Московской области – 2 680. В пятерку по числу новых пациентов также входят Самарская область (1 405 случаев) и Нижегородская область (815).

За сутки в РФ от коронавируса умерли 1 160 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве – 97, в Петербурге – 76, в Краснодарском крае – 43.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 472 тыс. 797 случаев коронавирусной инфекции, 237 380 умерших и 7 млн 331 тыс. 424 выписанных, в том числе 28 909 выписаны за последние сутки.

Что предшествовало: Уже дважды на этой неделе число новых случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 40 тысяч. Для того, чтобы разорвать цепочки распространения вируса, в стране до 7 ноября объявлены нерабочие дни.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Росcия
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Россияне укрепляются на ЗАЭС, как будто готовятся к бою – сотрудник станции
Последние новости
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
Все новости...
Реклама: