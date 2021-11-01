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Сутки на Донбассе: 14 нарушений "тишины", вражеский беспилотник пересек линию столкновения

Понедельник, 1 ноября 2021, 06:28
Сутки на Донбассе: 14 нарушений тишины, вражеский беспилотник пересек линию столкновения
фото: штаб ООС

За сутки 31 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы".

Детали: Вблизи Луганского и Майорска враг вел огонь из гранатометов разных систем.

В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

У Новолуганского русско-оккупационные войска два раза вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

У Зайцевого враг применил станковые противотанковые гранатометы.

Из автоматических станковых гранатометов обстрел производился в районе Новотошкивского.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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